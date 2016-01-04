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حازم إمام لـ في الجول: جمال حمزة؟ لا، لقد تم تشكيل الجهاز الفني كاملا

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حازم إمام لـ في الجول: جمال حمزة؟ لا، لقد تم تشكيل الجهاز الفني كاملا حازم إمام لـ في الجول: جمال حمزة؟ لا، لقد تم تشكيل الجهاز الفني كاملا

نفى حازم إمام نجم الزمالك السابق والمرشح لمنصب مدير الكرة بالفريق الأبيض أن يكون لجمال حمزة دورا ضمن الجهاز الفني الجديد.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك إقالة ماركوس باكيتا وتعيين ميدو ومعه حازم إمام في الجهاز المعاون.

وقال حازم إمام لـFilGoal.com من لندن في وقت مبكر يوم الأثنين: "جمال حمزة نجم كبير أحبه وأقدره على المستوى الشخصي ولكن لن يكون ضمن الجهاز الفني".

وأضاف "تم الاتفاق مع ميدو على الجهاز الفني وهو ما أعلنه مرتضى منصور بأن يكون ميدو مدير فني وأنا مدير للكرة ومعنا محمد صلاح كمدرب عام ومدحت عبد الهادي وأيمن طاهر".

وكانت أنباء حول ترشيح جمال حمزة للعمل ضمن الجهاز الفني للزمالك.

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