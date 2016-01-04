الجيش الإسرائيلى يقصف بالمدفعية مناطق حدودية لبنانية مفتوحة

وجه الجيش الإسرائيلى نيران المدفعية صوب مناطق مفتوحة على طول الحدود اللبنانية مساء أمس الاحد لمنع حزب الله من استغلال الطقس العاصف لتنفيذ هجوم انتقاما لمقتل القيادى بالحزب سمير القنطار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فى موقعها الإلكترونى مساء أمس الأحد إن نيران المدفعية جزء من سلسلة تفجيرات تحت السيطرة قام بها الجيش الاسرائيلى على طول المنطقة الحدودية فى الأيام الاخيرة.

يذكر أن أمين عام حزب الله حسن نصرالله قد اتهم اسرائيل باغتيال القنطار فى العاصمة السورية دمشق فى الشهر الماضى وتوعد بالانتقام .

>