أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الإسرائيلى يقصف بالمدفعية مناطق حدودية لبنانية مفتوحة

Google+ Print
الجيش الإسرائيلى يقصف بالمدفعية مناطق حدودية لبنانية مفتوحة الجيش الإسرائيلى يقصف بالمدفعية مناطق حدودية لبنانية مفتوحة
وجه الجيش الإسرائيلى نيران المدفعية صوب مناطق مفتوحة على طول الحدود اللبنانية مساء أمس الاحد لمنع حزب الله من استغلال الطقس العاصف لتنفيذ هجوم انتقاما لمقتل القيادى بالحزب سمير القنطار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فى موقعها الإلكترونى مساء أمس الأحد إن نيران المدفعية جزء من سلسلة تفجيرات تحت السيطرة قام بها الجيش الاسرائيلى على طول المنطقة الحدودية فى الأيام الاخيرة.

يذكر أن أمين عام حزب الله حسن نصرالله قد اتهم اسرائيل باغتيال القنطار فى العاصمة السورية دمشق فى الشهر الماضى وتوعد بالانتقام .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365