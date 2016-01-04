"مرتضى" للاعبى الزمالك:"اللى عنده قصة غرام يخلصها وييجى.. جبتلكم أحسن لبس"

حذر المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، لاعبى النادى من الاستمرار فى أى علاقات غرامية، قائلاً: "اللى عنده قصة غرام يخلصها ويجيلى، وكهربا أغلب واحد فيهم..أحسن لبس اشتريته للاعبين النهاردة".

وقال مرتضى منصور، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر فضائية "LTC"، إن"النادى يمتلك أفضل لعيبة فى مصر، لكنه لا يتم استغلالهم، وباكيتا صمم على بعض اللاعبين، وتجاهل البعض الآخر، والعند منعه من ضم شيكابالا للقائمة.. ماحدش هايعاند الزمالك"، مؤكداً أن شيكا ملتزم ووجوده كنجم سيحثهم على الالتزام.

وأضاف رئيس الزمالك:"أنا بفهم فى الكورة وكنت كابتن فتحى مبروك فى الكلية والجامعة بس اتجهت للنيابة".