أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

40 ألف جنيه دعم من المحافظ لنادى دمياط الرياضى

Google+ Print
40 ألف جنيه دعم من المحافظ لنادى دمياط الرياضى 40 ألف جنيه دعم من المحافظ لنادى دمياط الرياضى
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، منح فريق نادى دمياط الرياضى 40 ألف جنيه للمساهمة فى صرف مكافآت الفوز للاعبى الفريق، قبل ساعات من اللقاء الهام مع فريق الرباط والأنوار البورسعيدى على بورسعيد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمجلس إدارة نادى دمياط برئاسة محمد أبو جنبه، وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد وعلاء جاد مدير عام الشباب والرياضة بدمياط.

وأكد المحافظ، أن دعم نادى دمياط الرياضى واجب وطنى، حيث دعا كافة الشركات والبنوك ورجال الأعمال للمساهمة فى دعم النادى كحل عاجل، كما طرح المحافظ على رئيس النادى أهمية التفكير فى حلول غير تقليدية لتوفير إيرادات ثابتة ومستمرة بما يخلق موارد للنادى مثل تطوير النادى الاجتماعى وتفعيل الأنشطة الرياضية المختلفة.

ويذكر أن وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بدمياط، قدموا للنادي دعماً إنشائياً، ودعماً للنشاط الرياضى خلال عام 2014 / 2015، بلغ 2 مليون و530 ألف جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم

بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت