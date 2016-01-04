40 ألف جنيه دعم من المحافظ لنادى دمياط الرياضى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، منح فريق نادى دمياط الرياضى 40 ألف جنيه للمساهمة فى صرف مكافآت الفوز للاعبى الفريق، قبل ساعات من اللقاء الهام مع فريق الرباط والأنوار البورسعيدى على ستاد بورسعيد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمجلس إدارة نادى دمياط برئاسة محمد أبو جنبه، وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد وعلاء جاد مدير عام الشباب والرياضة بدمياط.

وأكد المحافظ، أن دعم نادى دمياط الرياضى واجب وطنى، حيث دعا كافة الشركات والبنوك ورجال الأعمال للمساهمة فى دعم النادى كحل عاجل، كما طرح المحافظ على رئيس النادى أهمية التفكير فى حلول غير تقليدية لتوفير إيرادات ثابتة ومستمرة بما يخلق موارد للنادى مثل تطوير النادى الاجتماعى وتفعيل الأنشطة الرياضية المختلفة.

ويذكر أن وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بدمياط، قدموا للنادي دعماً إنشائياً، ودعماً للنشاط الرياضى خلال عام 2014 / 2015، بلغ 2 مليون و530 ألف جنيه.