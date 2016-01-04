إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

‏أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز بنى مزار.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز بنى مزار.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: "م.م.ر.ى" 30 سنة، و"ا.د" 55 سنة، و"ن.م.ل" 34 سنة، و"ص.ع" 20 سنة، و"ا.ص" 25 سنة، و"س.م.د" 30 سنة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.

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