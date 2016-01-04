اشتعال النيران بمخزن قطن بحلوان و6سيارات إطفاء تسيطر على الحريق دون اصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق بورشة أحذية بمنطقة عزبة الوالدة بحلوان، حيث انتقلت 5 سيارات إطفاء على الفور إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق بدون اصابات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مخزن قطن بحلوان، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوه مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة بانتقال سيارات الإطفاء وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، بعدما تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لتسهيل عمليات الإطفاء، وتم منع خطر امتدادها إلى بقية المجاورات وتم إخماد الحريق وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن الحريق.