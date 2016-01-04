مصرع طفل وإصابة آخر فى حادث تصادم بأسوان

لقى طفل مصرعه اليوم متأثرًا بإصابته فى حادث تصادم سيارة أجرة بتوك توك كان يقوده على طريق مصر - أسوان السريع أمام قرية الشطب بمركز دراو بأسوان.

واستقبل مستشفى دراو المركزى طفلاً يدعى "أحمد .ق" 13 سنة مقيم دائرة بمركز دراو، مصابًا بجرح فى الرأس ونزيف فى الأذن ولفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى، حيث تم إيداع الجثة بمشرحة دراو العمومية تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بالدفن.

كما أسفر الحادث عن إصابة طفل آخر تم نقله للعلاج بمسشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالته.

من ناحية أخرى ألقت الشرطة القبض على السائق والتحفظ على السيارة الأجرة وجارٍ عرض السائق على النيابة المختصة.

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