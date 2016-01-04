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أحمد كريمة: إذاعة القرآن فى "قرية حرائق الجن" بالشرقية ترويج للخرافات

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أحمد كريمة: إذاعة القرآن فى "قرية حرائق الجن" بالشرقية ترويج للخرافات أحمد كريمة: إذاعة القرآن فى "قرية حرائق الجن" بالشرقية ترويج للخرافات
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الحرائق المتكررة فى قرية "مناصافور" التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، تعود إلى تخزين "روث الحيوانات" المستخدم فى إشعال المواقد، مؤكدا أن الجن لا علاقة له بهذا الأمر من قريب أو من بعيد، وتابع:" قرار سكرتير عام المحافظة بتشغيل القرآن فى المساجد ترويج للخرافات، والأوهام دون البحث عن الأسباب، وهذا يعيدنا إلى العصور الوسطى".

وأضاف "كريمة" خلال لقاءٍ له ببرنامج "ساعة من "، المذاع على فضائية "الغد العربي" ، مع الإعلامى خالد عاشور، أنه ليس من مهمات الجن حرق المنازل فى الأرض، لافتاً إلى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بضرورة الدعاء عند الابتلاء مع الأخذ بالأسباب .
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>- سكرتير محافظ الشرقية: إذاعة القرآن بقرية "حرائق الجن" لتهدئة الأهالى

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