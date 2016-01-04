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تداول صور لوفاة شخصين "جوعاً" ببلدة "مضايا" السورية المحاصرة

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تداول صور لوفاة شخصين "جوعاً" ببلدة "مضايا" السورية المحاصرة تداول صور لوفاة شخصين "جوعاً" ببلدة "مضايا" السورية المحاصرة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء أمس الأحد، صوراً لوفاة شخصين جوعًا فى بلدة مضايا بسوريا، وهى البلدة التى يحاصرها قوات النظام وعناصر حزب الله منذ نحو 200 يوم، مما نتج انقطاع الإمدادات الغذائية للبلدة.

وعبر رواد الموقع عن حزنهم جراء ما يحدث لأهالى القرية، إذ نشروا صورة لإحدى الأطفال تحمل لافتة مكتوب عليها "أريد الخروج من هنا، أنا مريضة، أنا جائعة أنا و أخوتى، أريد الخروج".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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