أخبار فلسطين اليوم.. كتائب القسام تكشف عن أهم وحداتها الأمنية السرية

ركزت أخبار فلسطين اليوم على كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن أحد أهم وحداتها الأمنية السرية، فيما ركزت أخبار فلسطين اليوم على إصابة جندية إسرائيلية بالرصاص.>وتناولت أخبار فلسطين اليوم إعلان كتائب القسام عن إحدى وحداتها السرية وهى "وحدة الظل"، التى يسند لها تأمين أسرى الاحتلال الإسرائيلى.

وركزت أخبار فلسطين اليوم على مقطع الفيديو الذى بثته كتائب القسام مساء اليوم الأحد، والذى تضمن صوراً جديدة للجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، وأن وحدة "الظل" ساهمت بشكل مباشر فى "أعقد عملية أمنية خاضتها المقاومة الفلسطينية فى تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلى".

وأضافت أن الوحدة من حدات المهام الخاصة، وتأسست منذ 10 سنوات لاعتبارات عملياتية فى إطار مهمة كسر قيود الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.

ونقلت أخبار فلسطين اليوم بيان الكتائب الذى أكد أن :"الوحدة بضباطها وجنودها هى بمثابة حلقة مفقودة ومهمتها الاساسية أن تظل على الدوام كذلك". وأوضحت أن اختيار مجاهدى هذه الوحدة يتم من كافة الألوية والتشكيلات القتالية وفق معايير دقيقة، ويتم اخضاعهم لاختبارات عديدة مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت إلى أن من أبرز مهامها تأمين أسرى الاحتلال الإسرائيلى الذين يقعون فى أسر الكتائب، وإبقائهم في دائرة المجهول وإحباط جهود العدو المبذولة بهذا الخصوص، إضافةً لمعاملة أسرى العدو بكرامة واحترام وفق أحكام الإسلام وتوفير الرعاية التامة لهم المادية والمعنوية، مع الأخذ بعين الاعتبار معاملة العدو للأسرى المجاهدين.

وأظهر الفيديو الذى عرضته الكتائب مشاهد للجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط وهو يشاهد التلفاز فى محبسه ومشاهد أخرى له أثناء تناوله الطعام وحديثه مع مجاهدى وحدة الظل.

فيما ركزت أخبار فلسطين اليوم على إصابة جندية إسرائيلية بالرصاص، اليوم الأحد، فى مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما ذكرت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية.