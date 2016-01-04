وكيل الأزهر عن "أحكام الإعدام": السعودية لها الحق فى الحفاظ على أمنها

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، تعليقاً على حادث الاعتداء على السفارة السعودية بإيران، إن الأزهر ضد التدخل فى الشئون الداخلية للدول، مشيراً إلى أن المشهد الفذى الذى أحاط بحادث السفارة السعودية بطهران لن يؤدى إلى حل المشكلات العالقة.

وعلق شومان فى اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث فى مصر" الذي يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأحد، أن أحكام الإعدام التى أصدرتها المملكة العربية السعودية فى حق 47 شخصاً من بينهم "شيعة" قائلاً: «كل دولة لها الحق فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمنها».