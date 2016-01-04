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عمرو الليثى ينهى "حلقة ميزو" بعد إساءته للأزهر: الضيف دون المستوى

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عمرو الليثى ينهى "حلقة ميزو" بعد إساءته للأزهر: الضيف دون المستوى عمرو الليثى ينهى "حلقة ميزو" بعد إساءته للأزهر: الضيف دون المستوى
أنهى الدكتورعمرو الليثى، برنامجه "بوضوح" على فضائية "الحياة"، وقدم اعتذاره وأسفه للمشاهدين، واضطر لإنهاء الحلقة بعد تشكيك ضيفه محمد عبد الله نصر، الشهير بالشيخ ميزو، فى كافة الأئمة والمذاهب.

وقال الليثى:"أقدم أسفى واعتذارى واضطر لإنهاء الحلقة لأن الضيف ليس على المستوى المطلوب، وما دار فى الحوار من الضيف بإساءته للأزهر الشريف والقامات الدينية الكبيرة، وأنهى الحلقة احتراماً للأزهر الشريف".

من جانبه رد "ميزو"،:" أنت مستشار مرسى.. والمعركة مفتوحة بيننا وبينكم وكتاب الله ومن أصدق الله حديثاً، وأنتم حرفتم الإسلام وصنعتم ديناً جديداً وسنفضحكم على رؤوس الأشهاد وإنا لمنتصرون".

ورداً على ذلك قال الليثى، لضيفه محمد عبد الله نصر: "بقولها فى وشك أنت بتعمل كدة للشهرة فقط".

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