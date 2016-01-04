بالمستندات .. الوطن تسطو على تقرير"تعديل وزارى" انفردت به اليوم السابع منذ 20 يوما

نشرت جريدة الوطن تقريرا صحفيا فى صدارة صفحتها الأولى غداً الاثنين، بعنوان "تغيير وزارى مرتقب من 6 إلى 8 حقائب وزارية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل"، وهو تقرير سبق أن نشرته صحيفة "اليوم السابع" بالتفاصيل نفسها والمعلومات نفسها، بتغيير من 6 إلى 8 حقائب وزارية، منذ 20 يوماً بتاريخ 13 ديسمبر 2015 .

و"اليوم السابع" يدين نهج "الوطن" فى سرقة التقارير الخاصة والمعلومات الحصرية التى تنشرها "اليوم السابع" وتعيد نشرها "الوطن" بعد أيام طويلة باعتبارها انفرادا صحفيا ومعلومات لم تنشر من قبل ، ولا نعلم هل الإفلاس المهنى لـ "الوطن " وراء السطو على انفرادات "اليوم السابع" أم أن هناك أسبابا أخرى.

>و"اليوم السابع"، يقدر عبدالفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة الصحيفة، ويضع أمامه واقعة السطو، لاتخاذ ما يراه، وإيقاف نزيف مصداقية الوطن التى أصبحت على المحك.

ومن جانبها تقدم "اليوم السابع" الحقائق الكاملة أمام القارئ، انطلاقا من حقه الكامل فى المعرفة.

عدد اليوم السابع بتاريخ 13 ديسمبر 2015

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عدد الوطن غدا 4- 1 - 2016