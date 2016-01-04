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شقيق باقر النمر لــ"الإبراشى":السعودية لم تتخذ أى إجراءات ضدنا بعد إعدامه

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شقيق باقر النمر لــ"الإبراشى":السعودية لم تتخذ أى إجراءات ضدنا بعد إعدامه شقيق باقر النمر لــ"الإبراشى":السعودية لم تتخذ أى إجراءات ضدنا بعد إعدامه
قال محمد النمر، شقيق نمر باقر النمر، إن "المملكة العربية لم تتخذ أى إجراءات ضد عائلتنا بعد تنفيذ حكم الإعدام فى شقيقى"، مشيراً إلى أن السعودية رفضت تسليمهم جثمان شقيقه ودفنته فى مكان مجهول، حسب قوله.

وطالب "النمر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، الحكومة السعودية بضرورة تسليمهم جثمان شقيقه من أجل دفنه فى مقابر العائلة والصلاة عليه وفق المراسم الشرعية، مؤكداً أنه دفن فى مكان مجهول لم تطلعهم عليه السلطات السعودية، الأمر الذى أصابهم بصدمه وفق تعبيره، وتابع:" نطالب حكومة بلادنا بتسليم جثمان شقيقى بهدف دفنه فى مقابرنا.. أخى دفن فى مكان مجهول، ونحن نريد أن ندفنه فى مقابرنا".

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