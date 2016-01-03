مرتضى: الشرط الجزائي لباكيتا؟ كل شيء مطروح.. قد يعمل في منصب أخر

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن اختيار أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا للفريق، وفي الوقت نفسه أكد أنه لم يقرر إقالة ماركوس باكيتا من المنصب نفسه!

رئيس الزمالك تحدث عبر قناة LTC بعد قرار تعيين ميدو مديرا فنيا وحازم إمام مديرا للكرة وهو القرار الذي أعلنه النادي الأبيض عبر الموقع الالكتروني الرسمي للفرسان.

وتم توجيه سؤال لمرتضى عن الشرط الجزائي لباكيتا؟

فأجاب منصور "ومن قال إنه رحل؟!".

وتابع "كل الخيارات متاحة. أنا ومجلس الإدارة في انعقاد دائم لاختيار أنسب حل".

وأردف "ربما يبقى وربما يعمل كمدير للكرة وربنا يتولى منصبا في قطاع الناشئين. كل شيء ربما، منذ عامل غرف خلع ملابس وحتى مدير".

وأتم "ربما ينضم باتشيكو للجهاز حتى. كل شيء وارد مع باكيتا".