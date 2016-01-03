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مرتضى منصور: باكيتا ' العنيد ' رفض وجود شيكابالا ضد المقاصة

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مرتضى منصور: باكيتا ' العنيد ' رفض وجود شيكابالا ضد المقاصة مرتضى منصور: باكيتا ' العنيد ' رفض وجود شيكابالا ضد المقاصة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني الراحل عن الفريق رفض تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا أمام للمقاصة.

الزمالك تعادل في الوقت القاتل أمام مصر للمقاصة بهدفين لكل فريق قبل أن يخرج مجلس إدارة الزمالك ويقرر تعيين أحمد حسام ميدو بدلا من باكيتا.

وأعلن الزمالك رسميا عبر موقعه الرسمي تعيين أحمد حسام ميدو خلفا لباكيتا. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور عن باكيتا: "هو راجل عنيد. فلماذا يفعل ذلك".

وأضاف خلال تصريحات مع قناة LTC "أمام المقاصة، دخلنا في سباق مع الزمن من أجل قيد شيكابالا. وطالبه مدير الكرة بتواجد اللاعب في القائمة النهائية للفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "ولكنه قال لا. ورفض تواجد شيكابالا. فلماذا العند؟".

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