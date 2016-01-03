مرتضى: تجميد مستحقات اللاعبين حتى الصدارة.. وجمال ينتقل للإسماعيلي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بسبب تراجع النتائج في الأونة الأخيرة.

وقال منصور عبر قناة LTC يوم الأحد: "قررنا تجميد مستحقات اللاعبين حتى نستعيد الصدارة.. نحن لسنا رقم واحد وبالتالي لن نصرف المستحقات حتى نصبح رقم واحد".

وأضاف "رئيس نادي أهلي جدة أبلغني قبل قليل بإرسال قيمة مستحقاتنا في صفقة محمد عبد الشافي نهاية الأسبوع الجاري.. كما لدينا فتح باب الاشتراكات في يناير وسيدخل لدينا العديد من الملايين ولا توجد إنشاءات لنصرف عليها".

ويحتل الزمالك الترتيب الخامس برصيد 18 نقطة خلف الأهلي الرابع بـ19 نقطة بينما يتصدر مصر للمقاصة والداخلية جدول المسابقة بـ23 نقطة.

وتابع "أما بالنسبة لإسلام جمال مدافع الفريق سنغير عقد الإعارة للإسماعيلي بعد طلبه من قبل محمد أبو السعود رئيس النادي".

وكان خلاف مادي في الاتفاق بين سموحة وإسلام جمال أدى لرفض الأخير اتمام التعاقد.