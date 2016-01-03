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مرتضى منصور يعقب على أحداث لقاء الأهلي والإنتاج .. ' هل ستخافون؟ '

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مرتضى منصور يعقب على أحداث لقاء الأهلي والإنتاج .. ' هل ستخافون؟ ' مرتضى منصور يعقب على أحداث لقاء الأهلي والإنتاج .. ' هل ستخافون؟ '

عقب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على ما حدث من اشتباكات بين الأهلي والإنتاج الحربي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين.

الأهلي فاز على الإنتاج الحربي في الوقت القاتل +95 عن طريق عماد متعب في الجولة الـ12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

متعب شارك كبديل في المباراة قبل أن يحول عرضية عبد الله السعيد ويضرب مرمى الإنتاج بهدف قاتل للأهلي. وعقب الهدف اشتعلت الأجواء داخل الملعب بين لاعبي الفريقين

وعما حدث قال مرتضى منصور: "عيب. ما حدث لا يليق أبدا أبدا".

وأضاف خلال تصريحات مع قناة LTC "بصفتي رئيسا للجنة الأندية أقول، ما حدث لا يليق باسم ".

وأكمل حديثه قائلا: "سأنتظر قرارات لجنة المسابقات وعامر حسين. هل سيتم توقيع عقوبات أم سيخافون؟".

طالع أيضا - متعب يكشف لـ في الجول سبب اشتباكات الأهلي والإنتاج.. "لفظ خارج"

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