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صور في الجول - اشتباك عنيف بين لاعبي الأهلي والانتاج

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صور في الجول - اشتباك عنيف بين لاعبي الأهلي والانتاج صور في الجول - اشتباك عنيف بين لاعبي الأهلي والانتاج

رصدت عدسة FilGoal.com المشهد المؤسف الذي حدث في نهاية مباراة الأهلي والانتاج الحربي يوم الأحد.

اشتبك لاعبو الأهلي مع فريق الانتاج الحربي عقب نهاية اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأحد في الدوري المصري.

وانتصر الأهلي بهدف قاتل لعماد متعب في الوقت بدل الضائع بمباراة الجولة 12 من المسابقة.

واعترض لاعبو الانتاج الحربي والجهاز الفني على حكم المباراة عقب الهدف الذي سجله متعب في الدقيقة 95 بسبب احتساب ست دقائق وقت بدل ضائع.

وحدث اشتباك بسيط بين اللاعبين والجهاز الفني للفريقين قبل اطلاق صافرة النهاية قبل تدخل الأمن.

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