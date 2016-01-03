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الأهلي: نواجه الشرطة في برج العرب.. وسنفوز بالدوري في بتروسبورت

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الأهلي: نواجه الشرطة في برج العرب.. وسنفوز بالدوري في بتروسبورت الأهلي: نواجه الشرطة في برج العرب.. وسنفوز بالدوري في بتروسبورت

حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق أمام اتحاد الشرطة يوم الخميس المقبل في الأسبوع 13 للدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحفيظ: "وصلنا خطاب من اتحاد الكرة منذ أسبوع، يبلغنا فيه بضرورة الاختيار بين ملعبي برج العرب وبتروسبورت لاستضافة مباريات الأهلي".

وأشار "سنواجه اتحاد الشرطة على ملعب برج العرب".

وأضاف عبر قناة "أون تي في": "أما مباراة الإسماعيلي يوم 19 يناير، لم يتحدد ملعبها، ولست غاويًا للتعب للعب كل مبارياتنا في الإسكندرية".

وواصل عبد الحفيظ: "ملعب بتروسبورت مثل ملاعب الكرة الخماسية، يتطلب بعض الحلول الفردية لحسم نتيجة المباريات".

وبمواجهته أن الفوارق بسيطة بين مساحة ملعب بتروسبورت وباقي ملاعب ، أجاب: "نصف المتر في ملاعب كرة القدم، يؤثر كثيرًا في أداء الفرق دفاعيًا وهجوميًا".

واختتم مدير الكرة بالأهلي: "من يريد التتويج بالدوري يخوض مبارياته على أي ملعب، وبإذن الله سنفوز بالدوري في ملعب بتروسبورت".

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