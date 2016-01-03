إقلاع طائرة وزيرة التعاون الدولى بعد عودتها لمشادات بين ركاب سعوديين

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي منذ قليل، بإقلاع رحلة الخطوط المصرية رقم 647 المتجهة إلي الرياض والتى أقلت وزراء الإسكان والتعاون الدولي والتعليم، بعد عودتها إلي المطار مرة أخرى بسبب مشاجرة بين 3 ركاب سعوديين.

وأفاد مصدر مطلع، أنه أثناء إقلاع الطائرة فوجئ قائدها بقيام 3 ركاب سعوديين بافتعال شجار مع طاقم الضيافة، الأمر الذى أدى إلى قيام قائد الطائرة بإخطار سلطات المطار والعودة بالرحلة مرة أخرى.

وأوضح المصدر أنه تم مناقشة الركاب الثلاثة ليتبين أن مشادة حدثت فيما بينهم نظرا لاختلافهم على أماكن الجلوس، وأنهيت المشادة فيما بينهم والسماح لهم بالسفر. وكان على متن الطائرة كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، متوجهين إلى الرياض للمشاركة فى فعاليات الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى السعودى المصرى. وتم سفر جميع الركاب على متن الطائرة ولم يتم تسجيل أى حالات لإلغاء السفر.