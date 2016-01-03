العرابي: تصعيد الحرب في اليمن محتمل بعد اشتعال الأزمة بين السعودية وإيران

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق وعضو مجلس النواب إن قرار المملكة العربية السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران سيكون له تداعيات كبيرة في المنطقة ، حيث سيشهد موجة تصعيد متبادلة بين السعودية وايران.

> وأضاف العرابي في اتصال هاتفي مع برنامج البرلمان الذي يقدمه الاعلامي نصر القفاص علي قناة أون تي في ، إن خطورة التصعيد القائم بين السعودية وإيران مبني علي خلفية مذهبية وهذه خطورة أكثر من خطورة التصعيد السياسي ، لافتا إلي أن الوضع لو تطور بين البلدين قد يقضي علي الاخضر واليابس .

> وأشار إلى أن صعوبة الموقف ستكون في تباين مواقف دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية تجاه ما يحدث ، كما أن المجتمع الدولي لن يكون مهتما بشكل كبير بالصراع القائم ، وهذا يتطلب تدخل بشكل كبير لحسم التهدئة بين البلدين ، لافتا الي ان سلطنة عمان والجزائر يمكنهما تبني خيار التهدئة في الفترة الحالية .

> وأوضح العرابي أن إيران لها نفوذ في البحرين ولبنان واليمن والعراق وهذا يمكن أن يشعل الأوضاع في المنطقة ، وبالتالي يمكن أن نرى تصعيدًا للأوضاع في اليمن في الفترة المقبلة ، لافتًا إلى أن السعودية هي التي تمتلك زمام الأمور.

> وحول استعادة مصر لعضويتها في الاتحاد البرلماني العربي قال العرابي أن هذه خطوة مهمة في منظمة دولية تعكس الديمقراطية المصرية ، مشيرًا إلى أن مجلس النواب عليه دور كبير علي المستوي الخارجي سواء في البرلمان العربي او البرلمان الافريقي والبرلمان الاوربي بجانب البرلمان الدولي ، مشيرًا إلى أن هذه الأجندة الدولية يجب أن يستوعبها أعضاء المجلس .