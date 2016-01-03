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العرابي: تصعيد الحرب في اليمن محتمل بعد اشتعال الأزمة بين السعودية وإيران

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العرابي: تصعيد الحرب في اليمن محتمل بعد اشتعال الأزمة بين السعودية وإيران العرابي: تصعيد الحرب في اليمن محتمل بعد اشتعال الأزمة بين السعودية وإيران

3 يناير 2016 | 11:34 مساءً

محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق وعضو مجلس النواب إن قرار المملكة العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران سيكون له تداعيات كبيرة في المنطقة ، حيث سيشهد موجة تصعيد متبادلة بين السعودية وايران.
> وأضاف العرابي في اتصال هاتفي مع برنامج البرلمان الذي يقدمه الاعلامي نصر القفاص علي قناة أون تي في ، إن خطورة التصعيد القائم بين السعودية وإيران مبني علي خلفية مذهبية وهذه خطورة أكثر من خطورة التصعيد السياسي ، لافتا إلي أن الوضع لو تطور بين البلدين قد يقضي علي الاخضر واليابس .
> وأشار إلى أن صعوبة الموقف ستكون في تباين مواقف دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية تجاه ما يحدث ، كما أن المجتمع الدولي لن يكون مهتما بشكل كبير بالصراع القائم ، وهذا يتطلب تدخل بشكل كبير لحسم التهدئة بين البلدين ، لافتا الي ان سلطنة عمان والجزائر يمكنهما تبني خيار التهدئة في الفترة الحالية .
> وأوضح العرابي أن إيران لها نفوذ في البحرين ولبنان واليمن والعراق وهذا يمكن أن يشعل الأوضاع في المنطقة ، وبالتالي يمكن أن نرى تصعيدًا للأوضاع في اليمن في الفترة المقبلة ، لافتًا إلى أن السعودية هي التي تمتلك زمام الأمور.
> وحول استعادة لعضويتها في الاتحاد البرلماني العربي قال العرابي أن هذه خطوة مهمة في منظمة دولية تعكس الديمقراطية المصرية ، مشيرًا إلى أن مجلس النواب عليه دور كبير علي المستوي الخارجي سواء في البرلمان العربي او البرلمان الافريقي والبرلمان الاوربي بجانب البرلمان الدولي ، مشيرًا إلى أن هذه الأجندة الدولية يجب أن يستوعبها أعضاء المجلس .

عاجل 2016-01-03

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