تونس: احراق السفارة السعودية "خرق فادح" للاتفاقيات الدولية

>وصفت تونس مساء الأحد إحراق السفارة السعودية فى طهران والقنصلية السعودية فى مشهد (شمال شرق) مساء السبت عقب إعدام الرياض رجل دين شيعيا، بأنه "خرق فادح" لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية فى بيان "على إثر الاعتداءات التى تعرّضت لها سفارة المملكة العربية السعودية بطهران وقنصليتها العامة بمدينة مشهد، فإن تونس تدعو إلى ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والحفاظ على حرمتها من مثل هذه الأعمال التى تمثّل خرقا فادحا لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية ذات الصّلة".

وأضافت الوزارة: "كما تدعو تونس إلى تجنّب كلّ ما من شأنه أن يؤدّى إلى مزيد توتير الأوضاع فى المنطقة وذلك حفاظا على أمن واستقرار دولها".

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