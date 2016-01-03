لعبة فيديو «حرب النجوم» تحقق مبيعات قياسية

يبدو أن تحقيق الأرقام القياسية في عالم الترفيه لا يقتصر على فيلم حرب النجوم، فلعبة الفيديو “ستار وورز باتل فرونت” حققت هي الأخرى مبيعات قياسية خلال الشهرين الماضيين، وفق ما ذكر موقع “غيم سبوت” الإلكتروني.

ونقل الموقع عن الخبير في الألعاب مايكل باختر قوله إن عدد النسخ التي بيعت من اللعبة القتالية الشهيرة وصل إلى نحو 13 مليون نسخة، أي ما يعادل 660 مليون دولار، مرجحاً ارتفاع المبيعات بشكل كبير بعد النجاح الهائل الذي حققه الفيلم في دور السينما.

وفي حال صحّت هذه الأرقام، فإنها تتجاوز توقعات شركة “إلكترونيك آرتس” التي توقعت أن تصل المبيعات إلى 13 مليون نسخة بحلول الأول من مارس المقبل.

الجدير ذكره أن هذه اللعبة هي الأولى التي تصدرها شركة “إلكترونيك آرتس” الأمريكية وتتناول حرب النجوم حيث يتقاتل اللاعبون بشكل جماعي عبر شخصيات ستار وورز الشهيرة، وقد صدرت على أجهزة بلاي ستيشن 4، وإكس بوكس وان، إضافة إلى الكمبيوتر.