بعد إعدام «النمر».. تعيين حراسة خاصة لوزير الخارجية السعودي

طالب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأحد، بتعيين حراسة جديدة ترافقه خلال زياراته إلى الخارج.

وبحسب صحيفة “الديار” اللبنانية، فإن السبب وراء ذلك يرجع إلى مخاوف الوزير السعودي الأمنية، ولاسيما بعد تنفيذ حكم الإعدام في حق رجل الدين الشيعي، النمر.

وقال الجبير: إنه من المطلوبين من قِبل الشيعة خلال تلك الفترة، ولاسيما بعد إعدام السعودية للشيخ الشيعي، فضلًا عن تصريحاته المعارضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد وإيران.

ويخشى الجبير اغتياله على يد مجموعة شيعية في أميريكا وأوروبا وإحدى البلدان العربية، إذ وافقت السلطات السعودية على زيادة عدد الحراسة بالفعل.