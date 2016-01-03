وصفة طبيعية لتبييض الأسنان بالكربونات والفراولة

ارتفع فى الآونة الأخيرة معدلات الإقبال على الوصفات والوسائل الطبيعية لتبييض الأسنان، خاصة مع ارتفاع تكاليف الوسائل العلاجية الأخرى مثل الليزر.

وتساهم عوامل عديدة فى حدوث اصفرار الأسنان، منها: الجينات والعوامل الوراثية وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية للفم والإفراط فى تناول بعض الأطعمة والمشروبات مثل القهوة والشاى والمشروبات الغازية وعصير العنب والرمان والحلويات، وذلك حسبما نشر بتقرير طبى على موقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

وكشف التقرير أيضا عن مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى تبييض وتنظيف الأسنان، وتشمل: التفاح والكمثرى والجوافة والقرنبيط والخيار والسمسم والسالمون والبصل والأناناس والزنجبيل والجزر.

وصفة طبيعية لتبييض الأسنان

>ونقدم لكم وصفة طبيعية لتبييض الأسنان حسبما نشر بالموقع الأمريكى "everydayroots"، وذلك باستخدام مزيج من الفراولة والملح وبيكربونات الصوديوم.

وكشف التقرير أن الفراولة غنية بفيتامين ج الذى يساهم فى تكسير طبقة الجير التى تسبب اصفرار الأسنان، كما تحتوى على حمض الماليك الذى يزيل الأصباغ التى تعلق بها، فيما يساهم الملح فى تسهيل عملية إزالة هذه الأصباغ.

مقادير وصفة تبييض الأسنان

طريقة التحضير

>- 3 ثمرات فراولة كبيرة الحجم>- نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم "تعرف أيضا باسم الكربوناتو أو صودا الخبز">- رشة صغيرة من الملح>- ضع الفراولة داخل إناء صغير وقم بهرسها باستخدام الشوكة، ثم ضع الملح وبيكربونات الصوديوم، وقم بإزالة الرغاوى المتكونة باستخدام منديل ورقى.>- ضع كمية كافية من هذا الخليط على فرشاة الأسنان وقم بغسل أسنانك جيداً بها وتثبيته عليها.>- انتظر 5 دقائق ثم أغسل أسنانك بالمياه.>- يفضل تنظيف الأسنان بهذا الخليط أثناء الليل وبعد الانتهاء من وجبة العشاء.