محمود عبد الحكيم يكشف سبب الأزمة .. وما حدث مع متعب عقب الاشتباك

كشف محمود عبد الحكيم صانع ألعاب الانتاج الحربي عن سبب اشتباكه مع عماد متعب مهاجم الأهلي في لقاء الفريقين يوم الأحد.

وانتصر الأهلي بهدف قاتل لعماد متعب في الوقت بدل الضائع بمباراة الجولة 12 من المسابقة.

وشهدت نهاية المباراة أحداثا مؤسفة حين اشتبك لاعبي الفريقين واستمر الاشتباك لدقائق.

وقال عبد الحكيم في تصريحات لقناة الحياة: "ما حدث مع متعب كان بسبب عامل غرف الملابس الذي رفض إعطاء الكرة لمهاجم الأهلي".

وأضاف "قلت لمتعب إنه لا يصح أن تشتبك مع عامل غرف الملابس فاشتبك معي بشكل طبيعي لحساسية التوقيت في اللقاء".

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وأوضح "عقب اللقاء ذهبت لغرفة ملابس الأهلي لاعتذر لمتعب فأنا أحبه بشكل شخصي، وانتهى الأمر".

وأشار إلى أنه لم يرى حسام غالي قائد الأهلي من الأساس أثناء الاشتباك حتى يشتبك معه.

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