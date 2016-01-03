أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمود عبد الحكيم يكشف سبب الأزمة .. وما حدث مع متعب عقب الاشتباك

Google+ Print
محمود عبد الحكيم يكشف سبب الأزمة .. وما حدث مع متعب عقب الاشتباك محمود عبد الحكيم يكشف سبب الأزمة .. وما حدث مع متعب عقب الاشتباك

كشف محمود عبد الحكيم صانع ألعاب الانتاج الحربي عن سبب اشتباكه مع عماد متعب مهاجم الأهلي في لقاء الفريقين يوم الأحد.

وانتصر الأهلي بهدف قاتل لعماد متعب في الوقت بدل الضائع بمباراة الجولة 12 من المسابقة.

وشهدت نهاية المباراة أحداثا مؤسفة حين اشتبك لاعبي الفريقين واستمر الاشتباك لدقائق.

وقال عبد الحكيم في تصريحات لقناة الحياة: "ما حدث مع متعب كان بسبب عامل غرف الملابس الذي رفض إعطاء الكرة لمهاجم الأهلي".

وأضاف "قلت لمتعب إنه لا يصح أن تشتبك مع عامل غرف الملابس فاشتبك معي بشكل طبيعي لحساسية التوقيت في اللقاء".

"خناقة شوارع" بين لاعبي الأهلي والانتاج الحربي.. والأمن يتدخل

وأوضح "عقب اللقاء ذهبت لغرفة ملابس الأهلي لاعتذر لمتعب فأنا أحبه بشكل شخصي، وانتهى الأمر".

وأشار إلى أنه لم يرى حسام غالي قائد الأهلي من الأساس أثناء الاشتباك حتى يشتبك معه.

\

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع