شيتوس يوضح: لماذا كنت أركض غاضبا؟ لم أكن طرفا في الشجار.. بل العكس

أوضح وائل رياض "شيتوس" المدرب في الجهاز الفني للإنتاج الحربي لماذا ظهر في صورة خلال مباراة الأهلي وهو يركض خلال الشجار الذي وقع بين لاعبي الفريقين.

الأهلي فاز على الإنتاج بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في لقاء تم احتساب 6 دقائق ضائعة فيه.

وبعد نهاية اللقاء اشتبك لاعبو الأهلي مع الإنتاج الحربي حتى نجح مسؤولون في فك الاشتباك.

وتحدث شيتوس عبر قناة OnTv "حين نزلت أرض الملعب كنت أحاول فك الاشتباك وإنهاء المشكلة وليس العكس".

وأوضح "كنت أركض في لقطة للاعتراض على احتساب 6 دقائق وقت بدل من ضائع. كنت أرى أن اللقاء لا يستحق احتساب كل هذا الوقت".

وأردف "قيم النادي الأهلي علمتني احترام عملي ومكان عملي وبذل قصارى جهدي من أجله. ولهذا كنت مهموما بالدفاع عن حق الإنتاج من وجهة نظري".

وأكمل "هذا الأمر لا علاقة له بالشجار".

وحكى "وقت الشجار كنت فقط أحاول منع الاشتباك. كان كل دوري وهمي هو إبعاد حسام غالي عن المشاكل ولاعبي الإنتاج".

وأفاد "كل لاعبي الأهلي أصدقاء بل اخوة لي. ولهذا كنت حريصا على إنهاء الشجار. وبعد نهاية الشجار ذهبت مع محمود عبد الحكيم إلى غرفة الأهلي لإنهاء كل شيء".

وأتم "كذلك شريف إكرامي حارس الأهلي زار غرفة خلع ملابس الإنتاج وهنأ فريقي على الأداء".