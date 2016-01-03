مراقب مباراة الأهلي والإنتاج يرفض تدوين اشتباكات ما بعد المباراة

رفض ياسر عبد العظيم مراقب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة 12 للدوري المصري تدوين الاشتباكات التي اندلعت بين لاعبي الفريقين عقب صافرة النهاية.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين لاعبي الفريقين بداية من محمود عبد الحكيم من الإنتاج وعماد متعب مهاجم الأهلي.

وقال ياسر عبد العظيم مراقب المباراة للصحفيين عقب اللقاء: "سأدون فقط اشتباك عبد الحكيم ومتعب في التقرير.. لكن ما بعد المباراة لن يكتب".

ورفض ياسر عبد العظيم الإقرار بالاشتباكات بعد صافرة نهاية المباراة.

وأكد "ما يخصني هو الاشتباكات بعد الهدف فقط".

وبسؤال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات حول الاشتباكات، قال لـFilGoal.com: "اللائحة تنص على أن الحكم ومراقب المباراة يكتبان تقريرهما ويتم تسليمه خلال 48 ساعة".

وأضاف "سأستلم غدا التقرير من المراقب والحكم وسندرس الموقف ونتخذ القرار اللازم".