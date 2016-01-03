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بالفيديو.. اللاوندى: أمريكا تصدر للعرب الحرب وليست بريئة من صراع طهران والرياض

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بالفيديو.. اللاوندى: أمريكا تصدر للعرب الحرب وليست بريئة من صراع طهران والرياض بالفيديو.. اللاوندى: أمريكا تصدر للعرب الحرب وليست بريئة من صراع طهران والرياض
علق الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير السياسى، على اشتعال التوتر بين وإيران عقب إعدام القيادى الشيعى نمر باقر النمر، قائلاً:" إن أمريكا تصدر القلق والتوتر بين إيران ودول الخليج لإشعال الفتنة فى المنطقة".


>وأضاف "اللاوندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، إن أمريكا تصدر للعرب الحرب بالوكالة، مشددًا أن المملكة العربية السعودية فى خطر ويجب الوقوف بجانبها، مؤكداً أن أمريكا ليست بريئة من الصراع الإيرانى السعودى، وتابع:" ما يحدث فى الشرق الأوسط من اضطرابات ينزل برًا وسلامًا على إسرائيل لأنها بمأمن".

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