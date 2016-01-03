نشرة ONA للفضائيات| صور تعاقد المسلماني مع دريم.. وأسماء يوسف تنضم لـTEN.. وعايدة سعودى تعود لراديو هيتس”

إعداد- إنجي لطفي

> تقدم وكالة أنباء «ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

تأكيدًا لإنفراد ONA، قام الدكتور محمد خضر مدير عام قناة «دريم» بالتعاقد مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، للعودة من جديد لشاشة «دريم» لتقديم برنامجه الشهير «الطبعة الاولى»، الذي بدأه مع القناة منذ سبعة سنوات تقريبًا، وحقق نجاح كبير قبل ان ينتقل إلى قناة “الحياة لتقديم “صوت القاهرة” الذي لم يستمر كثيرًا ليعود من جديد إلى شاشة “دريم”.. للمزيد

قال حسن عبد الكريم رئيس قناة TEN، في تصريح خاص لوكالة أنباء ONA، إن القناة تعاقدت مع الإعلامية أسماء يوسف لتقديم برنامج «صباح الورد» خلفًا للإعلامية أسماء مصطفي، موضحًا أنها ستبدأ في تقديم البرنامج اعتبارًا من السبت المقبل.

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ«ONA»، معلقاً على انضمام الفنان هشام عبد الله لقناة الوطن الإخوانية لتقديم برنامج عليها،:” لانية لفصل النقابة للفنان هشام عبد الله بعد انضمامه للقناة الإخوانية المذكورة”.. للمزيد

تعود عايدة سعودي، رئيس إذاعة راديو هيتس، إلى العمل مع بداية العام الجديد، عقب إجازة وضع، حيث رزقت بابنها الأول “علي”.. للمزيد

تحيي الفنانة اللبنانية، مايا دياب، البرايم الثالث عشر من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المُذاع على شاشة CBC، وذلك يوم الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساءً.. للمزبد

أسفر أوسكار شعبي إف إم، على مدار شهر كامل، لاختيار أحسن أغنية شعبية، وأحسن مطرب شعبي لعام ٢٠١٥م، عن فوز المطرب الشعبي حكيم، باللقب، وأحسن أغنية عّم سلامة، لحكيم أيضًا .. للمزيد

حرص الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، على الاطمئنان على صحة الفنانة الكبيرة مديحة يسري، وذلك بعدما ترددت أنباء عن مرضها ووجودها في المستشفى، وأشاد “الليثي” بما قدمته سمراء النيل من أعمال خالدة، وأفلام تُمثل علامات في تاريخ السينما المصرية .. للمزيد

يستضيف الإعلامي أحمد موسي الليلة ببرنامجه ” على مسئوليتى ” الكاتبة لميس جابر و ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ، في حوار خاص المعينين الجدد بمجلس النواب ، و المرشحين لرئاسة المجلس ، و تشكيل اللجان النوعية بالمجلس .. للمزيد