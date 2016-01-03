إعلان حظر التجوال فى مدينة عدن اليمنية من الثامنة مساء للخامسة فجرا

أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، مساء اليوم الأحد، تنفيذ حظر تجول فى شوارع المدينة من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرا، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين الموافق 4 يناير 2016 م.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته اللجنة الأمنية بمحافظة عدن برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة عيدروس قاسم الزبيدى وبحضور مدير عام الشرطة العميد شلال على شائع وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية.

وكرس الاجتماع لمناقشة آخر المستجدات التى تشهدها المحافظة وضرورة التصدى للاختلالات الأمنية التى تشهدها المحافظة بين الحين والآخر وتقوم بها مجاميع تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المحافظة.

وقال الناطق باسم السلطة المحلية بالمحافظة نزار أنور لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: "إن اجتماع اللجنة جاء على خلفية المواجهات التى شهدتها المحافظة صباح اليوم بين قوات الأمن ومسلحين قاموا بمحاصرة ميناء المعلا بغرض إخراج القوة الأمنية المتواجدة فيه والمكلفة بحمايته".

وأضاف "أن الأجهزة الأمنية وبمساندة من القوات العسكرية تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على ميناء المعلا وأعادت انتشار أفرادها فى المديرية ومحيط الميناء". لافتا استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة.