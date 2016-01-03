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داعش يختطف 78 عضوا بهيئة التدريس بتربية نينوى العراقية

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داعش يختطف 78 عضوا بهيئة التدريس بتربية نينوى العراقية داعش يختطف 78 عضوا بهيئة التدريس بتربية نينوى العراقية

>أفاد مصدر محلى فى محافظة نينوى العراقية اليوم الأحد، بأن تنظيم داعش اختطف 78 عضوا بهيئة التدريس فى تربية المحافظة بسبب امتناعهم عن تدريس مناهج التنظيم.

وقال المصدر فى حديث لقناة السومرية نيوز العراقية، إن "عناصر تنظيم داعش اعتقل اليوم الأحد 78 عضوا بهيئة التدريس فى تربية محافظة نينوى, بينهم مدراء مدارس, بعد إصدار قائمة بأسمائهم من قبل ما يسمى بديوان التعليم التابع لداعش، مبينا أن "ذلك جاء بسبب امتناعهم عن تدريس مناهج التنظيم".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المختطفين رفضوا الالتحاق بالدوام لتدريس مناهج التنظيم التى تروج للقتل والتفخيخ والعمليات الانتحارية وتكفير جميع المسلمين".

يشار إلى أن تنظيم داعش أصدر عقب سيطرته على مدينة الموصل مناهج دراسية تروج لأفكاره ومعتقداته، فيما رفض العديد من المدرسين والمعلمين تدريس تلك المناهج.
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