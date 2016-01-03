حل مجلس إدارة الجمعية الزراعية فى العدلية بدمياط لعدم اكتمال النصاب القانونى

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، علي حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العدلية لعدم اكتمال النصاب القانونى، بعد قرار إسقاط عضوية أربعة أعضاء بالاستقالة.

وشمل القرار، تعيين مجلس إدارة مؤقت بقرار من مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفقا للمادة 53 من القانون رقم 122لسنة 1981.

كان ورد للدكتور المحافظ كتابا من إدارة التعاون الزراعي بديوان عام المحافظة وكتاب مديرية التعاون الزراعى بدمياط، بطلب إصدار قرار حل الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني وذلك للاستقالات المقدمة من أربعة أعضاء من مجلس إدارة الجمعية.