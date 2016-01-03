أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حل مجلس إدارة الجمعية الزراعية فى العدلية بدمياط لعدم اكتمال النصاب القانونى

Google+ Print
حل مجلس إدارة الجمعية الزراعية فى العدلية بدمياط لعدم اكتمال النصاب القانونى حل مجلس إدارة الجمعية الزراعية فى العدلية بدمياط لعدم اكتمال النصاب القانونى
وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، علي حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العدلية لعدم اكتمال النصاب القانونى، بعد قرار إسقاط عضوية أربعة أعضاء بالاستقالة.

وشمل القرار، تعيين مجلس إدارة مؤقت بقرار من مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفقا للمادة 53 من القانون رقم 122لسنة 1981.

كان ورد للدكتور المحافظ كتابا من إدارة التعاون الزراعي بديوان عام المحافظة وكتاب مديرية التعاون الزراعى بدمياط، بطلب إصدار قرار حل الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني وذلك للاستقالات المقدمة من أربعة أعضاء من مجلس إدارة الجمعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365