هبوط أرضى بمنطقة شارع عبد السلام عارف فى المنصورة وتعطيل حركة السير

شهد أحد الشوارع الجانبية بشارع عبد السلام عارف، بمدينة المنصور بمحافظة الدقهلية هبوطا أرضيا، أدى إلى تعطيل حركة السير بالشارع، وانتقل المهندس عبد الرحمن الشهاوى، رئيس حى شرق المنصورة، وفريق من الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى شارع 10 المتفرع من شارع عبد السلام عارف، وبحث سبب الهبوط الأرضى وردمه، وإعادة رصف الطريق.

وتبين بعد فحص فنيى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الهبوط ناتج من وصلة مياه، بها محبس عمومى، وانهار الطريق بسبب مرور سيارات النقل المتكرر من الشارع.

يذكر أن هناك أعمال حفر تجرى بشارع 10، المتفرع من شارع عبد السلام عارف بالمنصورة، استمرت طيلة 6 شهور الماضية، لصيانة خطوط الصرف الصحي، وتم افتتاح الشارع بشكل مبدأى أمام حركة السيارات لحين الانتهاء من رصفه، الذى لم يستكمل بعد.