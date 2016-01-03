وزير الخارجية السعودى: إيران تشيع الفتن والحروب وتنتهك المواثيق الدولية

أكد وزير الخارجية السعودى، عادل بن أحمد الجبير، أن النظام الإيرانى يحمل سجلاً طويلاً من الاعتداءات المستمرة على البعثات الدبلوماسية، حيث انتهك حرمة البعثات الدولية والأجنبية وأبرزها احتلاله للسفارة الأمريكية وكذلك البريطانية سابقاً وأخيراً السفارة السعودية

وقال "الجبير" فى مؤتمر صحفى، إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة أنها جاءت بعد تصريحات النظام الإيرانى العدوانية التى شكلت تحريضاً سافراً شجع على الاعتداء على بعثات المملكة.

وأضاف، أن هذه الاعتداءات تعد استمرارا لسياسية النظام الإيرانى العدوانية بالمنطقة لزعزعة أمنها واستقرارها وإشاعة الفتن والحروب بها، وهذا الأمر يؤكد توفير نظام إيران ملاذ آمن على أراضيها لزعامات القاعدة منذ 2001.