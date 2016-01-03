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محافظ الإسكندرية يوجه بإنهاء أعمال المرحلة الأولى بترام المنشية

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محافظ الإسكندرية يوجه بإنهاء أعمال المرحلة الأولى بترام المنشية محافظ الإسكندرية يوجه بإنهاء أعمال المرحلة الأولى بترام المنشية
وجه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية واللجنة الإستشارية الهندسية المشكلة لبحث مشكلة ترام ميدان المنشية اليوم بإنهاء أعمال المرحلة الأولى بالترام وإعادة رصف الطريق حتى نهاية الأسبوع الحالي بحد أقصى، وذلك لحين استكمال دراسة المخطط الاستراتيجي لمنظومة النقل طبقا لمشروع الوكالة الفرنسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم، حيث ناقشت اللجنة إمكانية دراسة استحداث حارة مخصصة لسير أتوبيسات النقل الجماعي والميكروباص ببعض الطرق الرئيسية بالثغر، وخاصة طريقي الكورنيش ومحور المحمودية، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ بعض الأعمال الصناعية للطرق مثل إنشاء نفق بشارع سوتير مع الكورنيش كحل لمشكلات الاختناقات المرورية بطريق قنال السويس، كذلك دراسة كيفية تحقيق السيولة المرورية بمنطقة سموحة وجميع المناطق الحيوية بالمحافظة.

وأجرى عبد الظاهر واللجنة الاستشارية جولة ميدانية بأنحاء المحافظة المختلفة، للوقوف على أهم مشكلات الطرق والمرور والتكدسات المرورية لمحاور وطرق المحافظة المختلفة، وذلك بدءا من الكيلو ٢١ وطريق العجمي وميدان المنشية مرورا بميدان محطة الرمل وطريق الكورنيش وسيدي جابر طريق أبو قير ومنطقة سموحة، وطول طريق محور المحمودية وانتهاء الجولة بطريق أبي قير.

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مصر 365