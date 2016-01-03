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رسميًا..السعودية تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

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رسميًا..السعودية تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران رسميًا..السعودية تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

وزير الخارجية عادل الجبير

أعلنت السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وتطلب من كافة الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة أراضيها.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي إن النظام الإيراني يحمل سجلا طويلا من الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، مشيرًُا إلى أن الرياض تؤيد القوة العربية المشتركة والعالم العربي والإسلامي على دراية بضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية بالخارجية السعودية  أسامة النقلي اتخاذ إجراءات طارئة لإجلاء عائلات الدبلوماسيين في إيران.

وتصاعدت حدة التوتر بين السعودية وإيران في أعقاب إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر ومعه 3 شيعة آخرين ضمن 47 شخصًا باتهامات تتعلق بالإرهاب.

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