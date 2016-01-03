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الأهلي: كل الفريق سيتم عقابه ليس حسام غالي فقط

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الأهلي: كل الفريق سيتم عقابه ليس حسام غالي فقط الأهلي: كل الفريق سيتم عقابه ليس حسام غالي فقط

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن لاعبي فريقه سيتعرضون لعقوبات بعد ما حدث عقب لقاء الانتاج الحربي يوم الأحد.

وانتصر الأهلي بهدف قاتل لعماد متعب في الوقت بدل الضائع بمباراة الجولة 12 من المسابقة.

وشهدت نهاية اللقاء أحداثا مؤسفة حين اشتبك لاعبي الفريقين واستمر الاشتباك لدقائق.

وقال عبد الحفيظ لقناة الحياة عقب اللقاء ردا على سؤاله حول عقاب حسام غالي أبرز المتشابكين: "الفريق كله سيتعرض لعقوبات بسبب ما حدث وليس غالي فقط".

وأضاف "توقيت الهدف القاتل هو ما تسبب في شد أعصاب لاعبي الفريقين".

وأشاد مدير الكرة بالأهلي بتصرف لاعبي الفريق السابقين والذي يلعبون حاليا مع الانتاج الحربي مثل محمد ناجي "جدو" وأمير عبد الحميد وشهاب الدين أحمد وغيرهم.

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