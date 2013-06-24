عالم آثار: التمثال الفرعوني المتحرك "بروباجندا" لزيادة عدد زوار متحف "مانشتر"

سعيد: التمثال في المتحف منذ أكثر من 80 سنة.. فلماذا يتحرك الآن؟

كتب : هاجر هشام منذ 21 دقيقة

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن حركة التمثال "نيب - سينو" الفرعوني هو بروباجندا من قبل متحف مانشتر لزيادة عدد زواره، وأن الحديث عما يسمى لعنة الفراعنة لا أساس له من الصحة.

وقال سعيد لـ"الوطن" إن ما يقال عن حركة التمثال "كلام غير منطقي وليس له علاقة بعلم الحضارة المصرية القديمة، وفي رأيي أن ما قيل هو نوع من أنواع الدعاية لزيادة عدد زوار المتحف"، مضيفاً "التمثال في المتحف منذ أكثر من 80 سنة، مافيش مناسبة أو مبرر لحركته حاليا، وهناك تماثيل أكبر وأعظم لآلهة أهم في الحضارة المصرة القديمة، لماذا لم تتحرك هي بينما تحرك تمثال طوله حوالي 20 سنتيمتر فقط".

وذكر سعيد أن ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" نقلاً عن مدير المتحف هو إجراء مشهور في علم المتاحف تستخدمه إدارتها لزيادة عدد الزوار، إنما لا يوجد تفسير علمي ومنطقي لما حدث".