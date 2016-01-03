مشادة كلامية بين عبد الله النجار وعلاء حسانين على الهواء بسبب "حرائق الجن"

وقعت مشادة كلامية بين الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعلاء حسانين، عضو مجلس النواب السابق، على خلفية ما تعرضت له قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم فى محافظة الشرقية، بعدما قال الأخير إن ما حدث هو "شغل جن"، الأمر الذى نفاه "النجار"، مؤكداً أن ذلك يعد تغييباً للعقل ويجعلنا أضحوكة للعالم.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، أنه لابد من إعمال العقل للوصول إلى الأسباب الحقيقة وراء احتراق المنازل، متسائلا:" هل مصر وحدها هى المسكونة بالجن والعفاريت..ممكن تكون بفعل فاعل أو سرعة الرياح".

وتساءل مقدم البرنامج موجهاً حديثه لــ"حسانين":" لماذا لا نرسل الجن لمحاربة داعش وهل ذلك يجدى نفعا ويمكن حدوثه"، فغضب البرلمانى السابق قائلاً:" بدون تهكم يا أستاذ معتز .. أنا عاوز لجنة من الأزهر تنتقل إلى هذه القرية وبعدين نتكلم عن داعش ولا مش داعش والكلام الفاضى اللى بنقوله".