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ندوة بالإسماعيلية عن "طرق الوقاية من مرض الدرن وأضرار التدخين"

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ندوة بالإسماعيلية عن "طرق الوقاية من مرض الدرن وأضرار التدخين" ندوة بالإسماعيلية عن "طرق الوقاية من مرض الدرن وأضرار التدخين"
قالت عواطف أندراوس، عضو مجلس إدارة جمعية مكافحة التدخين والدرن بالإسماعيلية، إن الجمعية نظمت اليوم بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية ندوة تثقيفية صحية تحت عنوان :"طرق الوقاية من مرض الدرن وأضرار التدخين على الصحة العامة".

وشارك فى الندوة 45 من مكلفات الخدمة العامة ، بحضور كمال الصغير رئيس الجمعية.

وأشارت اندراوس إلى أن الحوار دار حول التعريف بمرض الدرن وطرق الإصابة والوقاية والعلاج وكيفية الاهتمام بمريض الدرن اجتماعيا وصحيا، وأضرار التدخين السلبى والشيشة.
> وحضر اللقاء مها الحفناوى مدير إدارة الخدمة العامة وأحمد عرابى عضو مجلس إدارة الجمعية.
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