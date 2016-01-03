مسؤول إيراني: أمريكيون يسعون لتبادل مراسل صحيفة واشنطن بمحتجزين إيرانيين

قال مسؤول إيراني رفيع يوم الأحد إن مسؤولين أمريكيين لم يسمهم اتصلوا بإيران لعقد صفقة تقضي بتبادل مراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون رضائيان الذي أدين وسجن في إيران بتهم تجسس بمحتجزين غير محددين.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم الهيئة القضائية غلام حسين محسني أجئي قوله “بعض الأمريكيين يتصلون بنا أحيانا يطلبون منا مبادلته بمحتجزين آخرين لكن الحكم لم يعلن بعد.”

ولم يحدد أجئي هوية المحتجزين الذي يمكن أن يكونوا جزءا من الصفقة ولم يقدم أي تفاصيل بشأن ما يمكن أن يفكر فيه الأمريكيون لمبادلة رضائيان.

وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قد أشار إلى إمكانية إطلاق سراح رضائيان مقابل الإفراج عن مسجونين إيرانيين في الولايات المتحدة. وقلل مسؤولون إيرانيون آخرون من إمكانية إبرام مثل هذه الصفقة.

وفي واشنطن قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض ردا على طلب للتعليق “لن نعلق على كل تصريح علني للمسؤولين الإيرانيين بشأن مواطنينا المحتجزين والمفقودين. سنواصل بذل كل جهد ممكن لإعادة مواطنينا إلى أرض الوطن.”

وقال مسؤولون إيرانيون مرارا إن رضائيان المولود في كاليفورنيا والذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية أدين لكنهم لم يعلنوا الحكم. واعتقل رضائيان في يوليو تموز 2014 واتهم بالتجسس.