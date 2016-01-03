فيديو – لوكاكو الأكثر صناعة للأهداف في إنجلترا هذا الموسم

بات روميلو لوكاكو النجم البلجيكي في صفوف إيفرتون أكثر لاعب صنع أهدافا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في التعادل مع توتنام 1-1 اليوم الأحد في الجولة الـ20 من المسابقة.

وجاء هدف إيفرتون عن طريق نجم توتنام السابق آرون لينون من صناعة روميلو لوكاكو، وذلك في الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول.

هذا الهدف أضاف للمهاجم البلجيكي في صفوف التوفيز رقمًا مميزًا حيث أصبح أكثر من شارك في صناعة أهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حيث نجح في إحراز 15 هدفا وصنع 5 أهداف أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة الإنجليزية.

الجدير بالذكر أن لوكاكو يتساوى مع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 15 هدفا حتى الآن.

شاهد هدفي المباراة