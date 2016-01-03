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مقتل وإصابة أربعة جنود بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى

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مقتل وإصابة أربعة جنود بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى مقتل وإصابة أربعة جنود بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى

>لقى جنديان بالقوات الخاصة الليبية الكتيبة "الأولى صاعقة" مصرعهما وأصيب أثنان آخران ، جرا إنفجار لغم أرضى بمحور سى فرج بمدينة بنغازي.

وقال متحدث القوات الخاصة ببنغازي"الصاعقة" العقيد ميلود الزوى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأحد،إن جنديين بالقوات الخاصة قتلى وأصيب آخران أثر انفجار لغم أرضى بمحور سى فرج ببنغازي.

وأضاف الزوى أن جثمانى الجنديين نقلا إلى مستشفى المدينة لعرضهما على الطب الشرعى ، لافتا إلى أن الجنديين الجريحين إصابتهما بين الخفيفة والمتوسطة .

وعلى صعيد آخر .. قال الزوى إن سلاح الجو الليبى قام مساء اليوم بعدة طلعات جويه استهدفت بعض تمركزات الإرهابيين بمحور بوعطنى .
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