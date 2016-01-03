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أبو اليزيد:آلية إطلاق السيسي لمشروع الـ1.5مليون فدان تقضي على عشوائية الاستثمار

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أبو اليزيد:آلية إطلاق السيسي لمشروع الـ1.5مليون فدان تقضي على عشوائية الاستثمار أبو اليزيد:آلية إطلاق السيسي لمشروع الـ1.5مليون فدان تقضي على عشوائية الاستثمار

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية بجامعة عين شمس،إن أفتتاح الرئيس عبدالفتاح لمشروع الـ«مليون ونصف فدان» اليوم هو نقطة انطلاق على طريق التنمية المستدامه، مضيفًا  أن هذا المشروع يؤكد على وجود مشاريع عملاقة في مصر ولديها خطة زمنية محددة وجادة فى التنفيذ.

وأوضح أبو اليزيد خلال حواره ببرنامج «حوار اليوم»، الذى يذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى،  أن هذا المشروع عمل على دمج الوزارات الحكومية  في عمل  واحد مشترك يقضى على الروتين المصرى الذى يقضى على أى مشروع تنموي، مشيرًا  إلى أن إدارة شركة الريف المصري للمشروع عملت على انتهاء عشوائية الاستثمار، عن طريق رسم الخطط الزراعية والاستشارات القانونية التى وضعتها لمزارع.

وقال، المشروع يهدف إلي خلق مجتمع جديد لا يعتمد علي الزراعة فقط، وإنما يقوم على تنفيذ مشاريع تنموية، مضيفا مصر لا تملك رفاهية إلغاء مشروع للتخوف منه والبدء من جديد، فنحن بحاجة إلى زراعة كل شبر أرض في حالة توافر المياه.

وأكد ان المشروع يقوم على تشجيع الزراعات التعاقدية التى تفتقدها مصر في السنوات الطويلة الماضية من خلال تسويق المشروع في مكانه، مضيفًا أنه تم تخصص نسبة 25% إلى 30% كحد أدني من المشروع لشباب الخريجين وصغار الفلاحين.

وأوضح أن  نسبه المساحة التي ستعتمد علي المياه الجوفية فى المشروع حوالى  88% بينما تعتمد 12% من المساحة علي المياه السطحية.

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