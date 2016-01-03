وكيل التعليم بكفر الشيخ: إعادة هيكلة بالمديرية والإدارات التعليمية

أعلنت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع عقد بديوان عام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم، أنها ستتبنى دراسىة لإعادة هيكلة ديوان عام المديرية، وإعادة الهيكلة بكل إدارة تعليمية، حسب الظروف في كل إدارة.

وطالبت مديري الإدرات التعليمية بوضع التصور النهائي للمديرية لضمان التوافق بين هيكلة المديرية والإدارات التعليمية المختلفة، وتتفق أيضا في الوصف الوظيفي لضمان حسن سير العمل.

وأصدرت وكيل الوزارة، تعليماتها لجميع مديري الإدارات التعليمية بتشديد أعمال المتابعة على جميع مدارس المحافظة، ونوهت إلى أنه يجب التعامل مع شكاوى المعلمين والعمل على حل مشكلاتهم بالإدارات التعليمية المختلفة، وإذا استعصى حل المشكلة أولا بالإدارة التعليمية يستطيع المعلم التوجه للمديرية بخط السير حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.