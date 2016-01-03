أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل التعليم بكفر الشيخ: إعادة هيكلة بالمديرية والإدارات التعليمية

Google+ Print
وكيل التعليم بكفر الشيخ: إعادة هيكلة بالمديرية والإدارات التعليمية وكيل التعليم بكفر الشيخ: إعادة هيكلة بالمديرية والإدارات التعليمية
أعلنت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع عقد بديوان عام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم، أنها ستتبنى دراسىة لإعادة هيكلة ديوان عام المديرية، وإعادة الهيكلة بكل إدارة تعليمية، حسب الظروف في كل إدارة.

وطالبت مديري الإدرات التعليمية بوضع التصور النهائي للمديرية لضمان التوافق بين هيكلة المديرية والإدارات التعليمية المختلفة، وتتفق أيضا في الوصف الوظيفي لضمان حسن سير العمل.

وأصدرت وكيل الوزارة، تعليماتها لجميع مديري الإدارات التعليمية بتشديد أعمال المتابعة على جميع مدارس المحافظة، ونوهت إلى أنه يجب التعامل مع شكاوى المعلمين والعمل على حل مشكلاتهم بالإدارات التعليمية المختلفة، وإذا استعصى حل المشكلة أولا بالإدارة التعليمية يستطيع المعلم التوجه للمديرية بخط السير حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365