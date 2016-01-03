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الخروع وبذور الجزر موانع حمل طبيعية.. تعرفى على 9 موانع طبية

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الخروع وبذور الجزر موانع حمل طبيعية.. تعرفى على 9 موانع طبية الخروع وبذور الجزر موانع حمل طبيعية.. تعرفى على 9 موانع طبية
وسائل منع الحمل كثيرة، ومنها الحديث والقديم، وقد يجهل الكثيرون وسائل الحمل القديمة نتيجة لعدم استخدامها وقلة انتشارها، وهذا ما أكده الدكتور شعبان إبراهيم أخصائية الجلدية والتناسلية.

وحول هذا يقدم أخصائى الجلدية والتناسلية، أهم وسائل الحمل الحديثة والقديمة، ومنها:

1- "أقراص منع الحمل" هى الأقراص التى تحتوى على هرمونات صناعية منها ما يحتوى على هرمون الإستيروجين والبروجستيرون وتؤخذ ابتداء من اليوم الخامس للدورة لمدة 21 يوما، ومنها ما يحتوى على البروجستيرون فقط وتؤخذ دون انقطاع فى ميعاد ثابت يوميا .

2- "اللولب" الذى يمنع استقرار البويضة فى عنق الرحم.

3- حقن منع الحمل.

4- "الواقى الذكرى" للرجال ويمنع وصول الحيوانات المنوية إلى المهبل.

5- ربط أو قطع قناتى فالوب بالنسبة للمرأة.

6- غطاء عنق الرحم أو الحاجز المهبلى تضعه المرأة قبل الجماع فيمنع دخول الحيوانات المنوية للرحم.

7- الإسفنجة المهبلية وهى عبارة عن قرص يحتوى على مواد تقتل الحيوانات المنوية، وهذا القرص يوضع فى الرحم.

8- لصيقات تحتوى على البروجسترون والإستيروجين توضع على الجلد وتجدد كل أسبوع لمدة ثلاث أسابيع.

9- "فترة الأمان" ولتحديد هذه الفترة يجب معرفة ميعاد الدورة (خمسة أيام قبل نزول الدورة وأربعة أيام بعد انتهائها).

ويتابع أخصائى الجلدية والتناسلية أنه من العجيب قديما أن المرأة كانت تأخذ حبة من الخروع لتمنع الحمل لمدة عام، وذلك فى آخر يوم لنزول الدورة الشهرية، وهناك نوع آخر من الأشياء الطبيعية وتساهم فى منع الحمل، وهى أخذ ملعقة من بذور الجزر بشكل يومى خلال أسبوع التبويض لمنع الحمل.

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مصر 365