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جون ليجيند يحاكي أناقة زوجته في إطلالة السفر

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الأحد 03-01-2016 11:46

منذ أن أعلنت عارضة الأزياء كريسي تيغان Chrissy Teigen حملها من زوجها المغني جون ليجيند John Legend توقعنا أن تكون إطلالاتها الأجمل بين إطلالات الحمل وقد كان آخرها إطلالة مميزة ظهرت بها مع زوجها في مطار لوس أنجلوس بعد قضاء ليلة رأس السنة في المغرب.
اختارت كريسي وزوجها إطلالات عملية وعصرية في الوقت نفسه، فارتدت هي تنورة زيتية مع توب أسود ومعطف طويل بنفس اللون، أما جون ليجيند فقد اختار إطلالةً يحاكي بها أناقة زوجته، فارتدى بنطلونًا أسود مع قميص بنفس اللون ومعطف جلدي باللون الزيتي.
شاهدي معنا كيف تألق الزوجان بإطلالة يومية أنيقة للسفر.

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سيدتي