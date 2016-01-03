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المعارضة السورية: لن نقبل بقائمة روسية تحدد من يتفاوض حول مستقبل سوريا

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المعارضة السورية: لن نقبل بقائمة روسية تحدد من يتفاوض حول مستقبل سوريا المعارضة السورية: لن نقبل بقائمة روسية تحدد من يتفاوض حول مستقبل سوريا

زياد أبو حمدان – أرشيفية

قال عضو الهيئة العامة للمعارضة السورية، زياد أبو حمدان، إنالمعارضة لن توافق على المطالب الروسية بشأن إدراج أسماء بعينها ضمن قائمة وفد المعارضة، وهو قرار سيادي من الهيئة العليا للتفاوض، لأن روسيا فقدت نزاهتها وحيادتها في المفاوضات السورية.

وأضاف «أبو حمدان» خلال مداخله هاتفية له على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن اجتماع فصائل المعارضة يشهد الاتفاق على المبادىء والأسس التي سيتم التفاوض عليها، إضافة إلى الانتهاء من قائمة الوفد المشارك في المفاوضات.

وأوضح «أبو حمدان» أن الاجتماعات لازالت مستمرة بين فصائل المعارضة التي انضمت للهيئة العامة، والتي انبثق عنها الهيئة العليا للتفاوض بحسب ما اتفق عليه في مفاوضات جنيف.

ولفت إلى أن أطياف المعارضة اتفقت على رفض وجود الأسد ونظامه الذي استمر لسنوات في قتل الشعب، وتدمير البينة التحتية للدولة كما أنه فتح المجال لكافة الجماعات الإرهابية من مختلف أنحاء العالم بالدخول إلى الأراضي السورية.

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